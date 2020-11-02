Коронавирус в Киеве 2 ноября: еще более 500 больных и новые жертвы

Выздороветь после коронавируса удалось почти 13 тысячам жителей столицы / Фото Reuters

За минувшие 24 часа обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на понедельник, 2 ноября, в столице зафиксировали уже 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +9 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 787 киевлян.

За сутки выздоровели +12 человек. В общем, коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 2 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - последние новости: