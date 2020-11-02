Коронавирус в Киеве 2 ноября: еще более 500 больных и новые жертвы

COVID-19 убил за сутки 9 киевлян.
За минувшие 24 часа обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на понедельник, 2 ноября, в столице зафиксировали уже 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +9 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 787 киевлян.
За сутки выздоровели +12 человек. В общем, коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева.
Коронавирус в Киеве - последние новости:
- По состоянию на воскресенте коронавирус в столице Украины диагностировали почти у 700 человек.
- По состоянию на субботу, 31 октября, коронавирус в Киеве установил антирекорд. За 24 часа был обнаружен +781 новый случай заражения COVID-19.
- По состоянию на утро 21 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- С понедельника, 2 ноября, в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование. В регионах, которые попали в красную зону, введут ряд ограничений. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.
Автор: Анна Багрий