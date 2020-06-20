Коронавирус в Киеве 20 июня: число новых инфицированных снова серьезно возросло

По состоянию на субботу, 20 июня, в столице Украины уже 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на +76 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В частности, заболели:
- 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;
- 32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет;
- 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.
Заболели в том числе и двое медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15, в Соломенском - 11, в Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева (+1 за стуки).
Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолел 1391 житель столицы.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине обнаружили уже 35 825 случаев заражения коронавирусом.
За последние 24 часа в Украине зафиксировали +841 новый случай COVID-19.
Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +9.
16 406 человек победили болезнь - за сутки +373.