Коронавирус в Киеве 20 июня: число новых инфицированных снова серьезно возросло

Коронавирус в Киеве заразил более четырех тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на субботу, 20 июня, в столице Украины уже 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на +76 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, заболели:

36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет;

5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.

Заболели в том числе и двое медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 15, в Соломенском - 11, в Дарницком и Святошинском районах - по 8 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева (+1 за стуки).

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолел 1391 житель столицы.

Коронавирус в Киеве 20 июня - карта / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине обнаружили уже 35 825 случаев заражения коронавирусом.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали +841 новый случай COVID-19.

Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +9.

16 406 человек победили болезнь - за сутки +373.