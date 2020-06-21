Коронавирус продолжает штурмовать Киев: опять заболели десятки человек

В Киеве коронавирусом заболели десятки человек / УНИАН

Коронавирус в Киеве не сбавляет оборотов. По состоянию на воскресенье, 21 июня, в столице Украины зафиксировали 4325 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирус 2020 обнаружили у 73 жителей города.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 98 жителей Киева.

По словам мэра, за последние 24 часа заболели:

41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет;

28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

3 девочки, которым 1, 4 и 11 лет и 9-летний мальчик.

Кроме того, заболели в том числе и три медика.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15, Святошинском и Днепровском - 12. В Печерском районе - 10 случаев.

Коронавирус в Киеве - статистика и карта на 21 июня / t.me/vitaliy_klitschko

Читайте такжеКоронавирус в Украине 21 июня перешагнул рубикон в 1000 жертвНапомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям.

Столичный мэр обратил внимание на то, что ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

"На сегодняшний день в Киеве 15 на 100 тысяч населения", - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.