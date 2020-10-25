Коронавирус в Киеве 25 октября: свежие данные о жертвах и новых больных

Covid-19 в столице заразил более 34 тысяч человек.
За минувшие 24 часа обнаружены +359 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. По состоянию на воскресенье, 25 октября, в столице зафиксировали уже 34 054 пациента с диагнозом коронавирус.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +10 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 684 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели +58 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 744 жителя Киева.
Коронавирус в Киеве - последние новости:
- По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Киеве зарегистрировали 33 695 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +560. Всего в столице Украины умерли 674 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19, за сутки +18.
- Днем ранее в Киеве зафиксировали суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса. По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в столице нашли +635 новых больных Covid-19.
- По состоянию на утро 21 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это новый антирекорд по Киеву.
- В ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Автор: Анна Багрий