Коронавирус в Киеве 25 октября: свежие данные о жертвах и новых больных

Коронавирус в Киеве убил еще 10 человек / УНИАН

За минувшие 24 часа обнаружены +359 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. По состоянию на воскресенье, 25 октября, в столице зафиксировали уже 34 054 пациента с диагнозом коронавирус.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +10 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 684 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели +58 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 744 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

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