Коронавирус в Киеве 7 июня: новые жертвы и еще почти полсотни зараженных

За период пандемии в Киеве зафиксировали 77 летальных случаев.
По состоянию на воскресенье, 7 июня, в Киеве зафиксировали уже 3418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
За минувшие сутки подтвердили заболевание еще у 43 человек. Среди них - один медик. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.
В частности, заболели:
- 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет;
- 16 мужчин от 22 до 82 лет;
- 2 девочки, которым по 4 года и пятимесячный мальчик.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе - 9, в Святошинском - 7 и в Соломенском районе - 6 случаев.
За минувшие сутки добавились еще две жертвы коронавируса. Всего за период пандемии в Киеве - 77 летальных случаев.
Как сообщал Главред, коронавирус в Украине приблизился к новому антирекорду - по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, обнаружили 26 999 случаев заражения.
За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 485 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в Украине скончались 788 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +11.