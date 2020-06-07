Коронавирус в Киеве 7 июня: новые жертвы и еще почти полсотни зараженных

В столице заразились COVID-19 еще 43 человека / УНИАН

По состоянию на воскресенье, 7 июня, в Киеве зафиксировали уже 3418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

За минувшие сутки подтвердили заболевание еще у 43 человек. Среди них - один медик. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, заболели:

24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет;

16 мужчин от 22 до 82 лет;

2 девочки, которым по 4 года и пятимесячный мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе - 9, в Святошинском - 7 и в Соломенском районе - 6 случаев.

За минувшие сутки добавились еще две жертвы коронавируса. Всего за период пандемии в Киеве - 77 летальных случаев.

Коронавирус в Киеве 7 июня - карта / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине приблизился к новому антирекорду - по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, обнаружили 26 999 случаев заражения.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 485 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 788 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +11.