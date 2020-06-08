В Киеве резко подскочило число новых зараженных COVID-19

Коронавирус в Киеве заразил почти 3,5 тысячи человек / УНИАН

За минувшие сутки еще у 72 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них - 6 медиков.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в столице уже 3490 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, заболели:

43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет;

25 мужчин от 21 до 71 лет;

2 девочки, которым 1 и 9 лет и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14. В Деснянском и Оболонском - по 10, в Шевченковском - 9 случаев.

Жертвами COVID-19 стали 77 жителей столицы.

Коронавирус в Киеве - карта / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на воскресенье, 7 июня, в Киеве зафиксировали 3418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки подтвердили заболевание у 43 человек. Среди них - один медик.

По состоянию на понедельник, 8 июня, по всей Украине зафиксированы 27 462 случая заражения коронавирусом.

По сравнению с 7 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +463.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 797 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.