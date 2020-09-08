Коронавирус в Киеве 8 сентября: Covid-19 за сутки нашли у 235 жителей

Коронавирус в Киеве заразил более 15,5 тысячи человек / УНИАН

За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили еще у +235 киевлян. Четверо жителей столицы стали жертвами болезни. С начала эпидемии Covid-19 унес жизни 246 киевлян.

По состоянию на вторник, 8 сентября, в столице уже 15 тысяч 511 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

За последние 24 часа заболели:

123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;

97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели в том числе и 8 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37., в Шевченковском - 35, в Днепровском районе - 30 случаев.

В больницы столицы попали 34 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве 8 сентября - статистика / t.me/vitaliy_klitschko

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