Коронавирус в Киеве 8 сентября: Covid-19 за сутки нашли у 235 жителей

За последние 24 часа четверо киевлян стали жертвами болезни.
За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили еще у +235 киевлян. Четверо жителей столицы стали жертвами болезни. С начала эпидемии Covid-19 унес жизни 246 киевлян.
По состоянию на вторник, 8 сентября, в столице уже 15 тысяч 511 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
За последние 24 часа заболели:
- 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;
- 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.
Заболели в том числе и 8 медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37., в Шевченковском - 35, в Днепровском районе - 30 случаев.
В больницы столицы попали 34 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.
Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Киеве были зафиксированы +244 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Киеве были подтверждены 15 276 случаев заражения Covid-19.
- В воскресенье, 6 сентября, в Киеве обнаружили 15 032 больных коронавирусом, (+240 за сутки). Жертвами Covid-19 за сутки стали 6 жителей столицы.
- По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в столице зафиксировали 14 792 случая заболевания Covid-19. За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев Covid-19, при этом 4 зараженных врачи не смогли спасти – они скончались.
- По состоянию на пятницу, 4 сентября, в столице было 14 477 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Были выявлены +319 новых больных и восемь жертв Covid-19.
- 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта. По его словам, Киев может пойти на ужесточение карантина, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах.
Автор: Анна Багрий