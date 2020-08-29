Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы

В Киеве коронавирус нашли еще у 265 человек / Facebook/ moz.ukr

В пятницу, 28 августа, в Киеве китайский коронавирус COVID-19 диагностировали у 265 человек, в частности, у 11 медиков и 19 детей.

За сутки скончались шестеро инфицированных, а 159 человек – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Глава Киева добавил, что больше всего заболевших нашли в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах – 50, 40 и 34 человека соответственно.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на 29 августа:

Всего заболели 12 тысяч 984 человека (+265);

Всего выздоровели 4 тысячи 229 человек (+159);

Всего скончались 193 человека (+6).

В Киеве коронавирус нашли еще у 265 человек / t.me/vitaliy_klitschko

Читайте такжеКоронавирус в Украине стал бесконтрольным: за сутки выявили почти 2500 больныхНапомним, 27 августа в Киеве коронавирус диагностировали у 251 человека, 26 числа – у 220 человек, а 25-го – у 95. В столице 22 августа COVID-19 обнаружили у 307 человек, это новый суточный антирекорд.