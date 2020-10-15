Коронавирус в Киеве: число жертв подобралось к антирекорду

В Киеве серьезно возросло количество жертв Covid-19.
В Киеве в среду, 14 октября, количество жертв коронавируса Covid-19 подобралось к суточному антирекорду – скончались 17 человек.
Коронавирус в Киеве 14 октября нашли у 445 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.
В СНБО добавили, что на протяжении суток в столице было зарегистрировано 57 выздоровевших от коронавируса.
Коронавирус в Киеве сегодня – свежая статистика:
- Всего заболели 28 тысяч 957 человек (+445);
- Всего выздоровели 10 тысяч 286 человек (+57);
- Всего скончались 535 человек (+17).
- Напомним, коронавирус в Киеве 13 октября нашли у 422 человек, умер 21 заболевший (новый суточный антирекорд), а выздоровели 268 пациентов.
- Киев с 12 октября находится в оранжевой карантинной зоне, а до этого был в желтой (есть еще зеленая и красная зоны). Кабмин 13 октября продлил карантин и изменил ряд его правила.
Автор: Екатерина Присяжнюк