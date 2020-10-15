Коронавирус в Киеве: число жертв подобралось к антирекорду

В Киеве число жертв коронавируса подобралось к антирекорду / УНИАН

В Киеве в среду, 14 октября, количество жертв коронавируса Covid-19 подобралось к суточному антирекорду – скончались 17 человек.

Коронавирус в Киеве 14 октября нашли у 445 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.

В СНБО добавили, что на протяжении суток в столице было зарегистрировано 57 выздоровевших от коронавируса.

Коронавирус в Киеве сегодня – свежая статистика:

Всего заболели 28 тысяч 957 человек (+445);

Всего выздоровели 10 тысяч 286 человек (+57);

Всего скончались 535 человек (+17).

В Киеве число жертв коронавируса подобралось к антирекорду / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua