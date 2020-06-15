В Киеве директор школы c COVID-19 пришла на работу, ей грозит уголовное дело - Кличко

Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве / УНИАН

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространятся. Директор одной из столичных школ, зная о своем положительном тесте на Covid-19, пришла на работу и продолжила общаться с людьми. Теперь ей грозит уголовное дело.

Об этом во время онлайн-брифинга в понедельник, 15 июня, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда имела уже позитивный тест на Covid-19. Она никому ничего не сказала и успела пойти на работу", - заявил Кличко.

По его словам, Госпродпотребслужба обратилась к правоохранительным органам об открытии уголовного дела против директора.

Кроме того, еще в трех детских садиках Киева обнаружили коронавирус.

По словам Кличко, детсады еще не работали, но готовились к открытию и приему детей.

"Детский сад № 804 в Оболонском районе, там заболела воспитательница. В садике № 495 Шевченковского района подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в учреждении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья, то есть женщина контактное лицо, и она теперь на самоизоляции", - рассказал мэр.

Кличко заверил, что Киев пока не будет открывать указанные дошкольные учебные заведения.

Отметим, в целом, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 53 киевлян, двое умерли. Больше всего случаев в Шевченковском районе - 12 и в Соломенском - 9.

Читайте такжеКиев и еще 10 областей застряли на карантине – нового ослабления не будетНапомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти готовы рассмотреть вопрос восстановления полного пакета противоэпидемиологических мер, ранее ослабленных в связи со смягчением карантина в Украине. Это произойдет в том случае, если в Киеве в ближайшее время количество заболевших коронавирусом достигнет показателя в 24 человека на 100 тысяч населения.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Киеве пока не позволяет городу перейти на следующий этап ослабления карантинных мер. Показатели заболевания в Киеве за последние 5 суток – 15 человек на 100 тысяч населения.