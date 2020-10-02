Коронавирус в Киеве идет на рекорд: почти полтысячи новых больных за сутки

Коронавирус в столице Украины никак не утихнет / Reuters

Коронавирус в Украине заразил почти 218 тысяч людей, при этом 23,6 тысячи из них - жители Киева.

По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в столице Украины нашли еще +447 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 23 602 случая Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 401 (+10 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 7 253 человека (+312 за сутки).

К слову, на прошлой неделе – 25 сентября - в столице Covid-19 уже установил такой же суточный антирекорд, тогда вирус тоже нашли у 447 человек.

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