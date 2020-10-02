Коронавирус в Киеве идет на рекорд: почти полтысячи новых больных за сутки

Covid-19 убил в столице уже 401 человека.
Коронавирус в Украине заразил почти 218 тысяч людей, при этом 23,6 тысячи из них - жители Киева.
По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в столице Украины нашли еще +447 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 23 602 случая Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 401 (+10 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 7 253 человека (+312 за сутки).
К слову, на прошлой неделе – 25 сентября - в столице Covid-19 уже установил такой же суточный антирекорд, тогда вирус тоже нашли у 447 человек.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине обнаружен 217 661 случай заражения китайским коронавирусом. За сутки добавились +4633 больных - это новый суточный антирекорд.
- В Украине обновили зоны карантина. Жесткий карантин ожидает города Тернополь и Канев. Киев оказался в желтой карантинной зоне.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в мире каждые 16 секунд от осложнений коронавирусной болезни умирает человек.
- Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.
Автор: Анна Багрий