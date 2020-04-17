"Кровь в горле": киевлянка шокировала новым осложнением коронавируса

Киевлянка назвала новое осложнение китайского вируса / Фото pixabay.com

Жительница Киева Лана Максимова, которая уже больше месяца болеет коронавирусом вместе со своей дочерью, сообщила о новом осложнении китайского недуга.

Как написала она в Facebook, от сильного кашля у ее дочери появились кровоизлияния на задней стенке горла.

Женщина рассказала, что если противокашлевые перестанут срабатывать, то придется пробовать барокамеру. Ранее кашель пытались лечить капельницами, но это не помогло.

Читайте такжеВакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит – Bloomberg

"Ничего не сработало. Лор, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог по своей части ничего не нашли, что может его провоцировать. Дочка даже глотнула зонд, чтобы исключить рефлюкс. Кашлять ей нечем. Остановились на том, что COVID-19 зацепил периферические нервные окончания в зоне трахеи, которые, судя по ее прошлым кашлям, близко расположены", – пожаловалась женщина.

Она добавила, что болезнь у них с дочерью протекает уже 29-тый день.

"У меня воспалились подчелюстные лимфоузлы (первый раз в жизни), больно трогать и шею поворачивать. Они вторичны, причина не в них самих. Терапевт выдвинула несколько версий, проверить могу только с лор-заболеваниями (стоматолог пока недоступен, а с гарью я ничего сделать не могу). Выписали противовоспалительное 5 дней, если не изменится, то нужно сделать УЗИ", – написала Максимова.

Как писал Главред, Евгений Комаровский назвал причину эпидемии в Италии. Как заявил он на своем YouTube-канале, одной из причин эпидемии коронавируса в Италии могло стать неконтролируемое употребление населением антибиотиков без надобности.

Также напомним, Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.