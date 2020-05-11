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Кличко намекнул на более суровый карантин в Киеве

11 мая 2020, 10:43

В столице снова выросло число новых зараженных COVID-19.

Карантин, украинцы
Карантин могут усилить в Киеве / УНИАН

По состоянию на 11 мая в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.  За последние сутки добавились еще +66 новых зараженных, из них шестеро – медики. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Жертвами болезни на утро понедельника стали 37 человек. Выздоровели в столице – 138 пациентов.

Кличко назвал ситуацию с коронавирусом в Киеве "непростой".

"Если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - отметил он.

Коронавирус в Киеве - статистика 11 мая
Коронавирус в Киеве - статистика 11 мая / Фото t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, 10 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал старт с 11 числа концепции адаптивного карантина, когда по решению правительства ослабляются ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 11 мая

Ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев заражения китайским коронавирусом.

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