Кличко шокировал стоимостью лечения китайской хвори

Виталий Кличко назвал стоимость лечения одного пациента / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Опасный коронавирус продолжает распространяться по территории Украины. В связи с этим в столице подсчитали, во сколько обходится госбюджету лечение одного пациента с китайским недугом.

По информации градоначальника Виталия Кличко, в зависимости от степени тяжести болезни, в сутки на медикаменты для больного уходит, в среднем, 15 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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При этом минимальная стоимость суточного лечения, по словам Виталия Кличко, обходится в 5 тысяч гривен, а все расходы на это покрывает государство, так как люди, проходящие стационарное лечение от COVID-19 получают медикаменты бесплатно.

Мэр также отметил, что больницы Киева обеспечены необходимыми препаратами на 90%. Хуже в финансовом плане приходится людям, которые в силу легкого протекания заболевания проходят амбулаторный курс лечения, то есть, лечатся у себя дома. В этом случае они должны покупать необходимые медикаменты за свой счет.

Коронавирус в Киеве

Ране Главред писал, что по состоянию на 24 апреля в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось еще на 63 человека, трое из них - медики.

Отметим, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в начале мая.