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Коронавирус в Киеве набирает обороты: за сутки снова нашли рекордное число больных

23 октября 2020, 09:06

Covid-19 в столице заразил более 33 тысяч человек.

киев,коронавирус,карантин
Коронавирус в Киеве унес жизни уже 656 жителей города/ УНИАН

За минувшие 24 часа обнаружены +635 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. Это суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.

По состоянию на пятницу, 23 октября, в столице зафиксировали уже 33 135 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 656 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 185 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 23 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в Киеве - последние новости:

  • По состоянию на четверг, 22 октября, в столице зафиксировали 32 500 пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки был обнаружен +631 новый случай заражения Covid-19 - это предыдущий суточный антирекорд по числу заражений.
  • По состоянию на 21 октября в столице нашли 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус. В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву.
  • Предыдущий смертельный антирекорд коронавирус установил на прошлой неделе. По состоянию на утро 16 октября Covid-19 в Киеве убил 22 человека.
  • Заместитель министра здравоохранения Украины в 2014-2015 годах Наталья Лисневская дала неутешительный прогноз для Украины. Она считает, что коронавирус 2020 никуда не уйдет - он останется с нами навсегда.
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