Коронавирус в Киеве набирает обороты: за сутки снова нашли рекордное число больных

Коронавирус в Киеве унес жизни уже 656 жителей города/ УНИАН

За минувшие 24 часа обнаружены +635 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. Это суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.

По состоянию на пятницу, 23 октября, в столице зафиксировали уже 33 135 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 656 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 185 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 23 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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