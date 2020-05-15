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Десятки зараженных: в Киеве обнаружен новый очаг коронавируса

15 мая 2020, 15:50

Общее число заболевших в Дарницком интернате – 81 человек.

Медицинская маска
В Киеве нашли новый очаг коронавируса / УНИАН

В Киеве выявлен новый очаг заболевания коронавирусом.

Как заявил мэра Киева Виталий Кличко на срочном брифинге, COVID-19 нашли в Дарницком доме-интернате.

По его словам, общее число заболевших – 81 человек.

Кличко уточнил, что по результатам тестов, из них – 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек из персонала.

Всего протетстировали 182 человека.

Напомним, за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтверждено у 56 киевлян, один человек умер. На сегодняшний день в столице уже 2 тысячи 68 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Как известно, в Украине уже зарегистрировано 17 тысяч 330 случаев заболевания COVID-19. Ввыздоровели 4 тысячи 473 человека, а летальных случаев - 476.

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