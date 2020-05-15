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В полиции раскрыли причину вспышки коронавируса в интернате в Киеве

15 мая 2020, 20:33

Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

Шеврон полиция
Полиция расследует вспышку коронавируса в интернате в Киеве / УНИАН

В Киеве следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту массового заболевания COVID-19 у воспитанников и персонала из дома-интерната для девочек.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что на месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

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Напомним, 15 мая, в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве подтвердили заболевание COVID-19 у 81 человека.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в интернате сначала выявили больную сотрудницу, после этого были праведны ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общей сложности 182 человека.

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