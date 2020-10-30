В Киеве найдено рекордное число больных коронавирусом

В Киеве коронавирус нашли у рекордного количества людей / УНИАН

В четверг, 29 октября, коронавирус COVID-19 в Киеве обнаружили у рекордного количества людей – выявлен 741 инфицированный.

За сутки вирус убил 17 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

В СНБО добавили, что вчера стало известно о выздоровлении 234 человек.

Коронавирус – статистика для Киева на 30 октября:

Общее количество инфицированных 36 тысяч 768 человек (+741);

Общее количество выздоровевших 12 тысяч 639 человек (+234);

Общее количество умерших 743 человека (+17).

В Киеве коронавирус нашли у рекордного количества людей / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, 28 октября коронавирус в Киеве нашли у 577 человек, а умерли пять инфицированных.

До этого – 22 октября, в столице COVID-19 диагностировали у 635 человек, это был новый суточный антирекорд.

Справка. В Украине есть четыре карантинных зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала вошел в зеленую зону, потом попал в желтую, а позже оказался в оранжевой зоне.