В Киеве найдено рекордное число больных коронавирусом

В столице за сутки COVID-19 диагностирован у более 700 человек.
В четверг, 29 октября, коронавирус COVID-19 в Киеве обнаружили у рекордного количества людей – выявлен 741 инфицированный.
За сутки вирус убил 17 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
В СНБО добавили, что вчера стало известно о выздоровлении 234 человек.
Коронавирус – статистика для Киева на 30 октября:
- Общее количество инфицированных 36 тысяч 768 человек (+741);
- Общее количество выздоровевших 12 тысяч 639 человек (+234);
- Общее количество умерших 743 человека (+17).
- Напомним, 28 октября коронавирус в Киеве нашли у 577 человек, а умерли пять инфицированных.
- До этого – 22 октября, в столице COVID-19 диагностировали у 635 человек, это был новый суточный антирекорд.
Справка. В Украине есть четыре карантинных зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала вошел в зеленую зону, потом попал в желтую, а позже оказался в оранжевой зоне.
Автор: Екатерина Присяжнюк