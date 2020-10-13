Коронавирус в Киеве: названы самые "зараженные" районы

В одном из районов столицы в понедельник Covid-19 диагностировали у более 80 человек.
В понедельник, 12 октября, в Киеве больше всего больных коронавирусом Covid-19 нашли в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.
В Дарницком районе выявлены 86 инфицированных, в Деснянском – 81 заболевший, а в Днепровском – 57 заболевших, говорится в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.
Глава Киева также опубликовал карту, на которой указано, сколько всего во всех районах города найдено инфицированных.
Согласно карте, ТОП-3 самых "зараженных" районов столицы выглядит так:
- Дарницкий район – 4 тысячи 329 инфицированных коронавирусом;
- Деснянский район – 4 тысячи 149 инфицированных коронавирусом;
- Днепровский район – 3 тысячи 645 инфицированных коронавирусом.
- Ранее стало известно, что коронавирус в Киеве 12 октября нашли у 397 человек (суточный антирекорд – 567 заболевших), скончались десять инфицированных, а выздоровели 168 человек.
- Напомним, в марте была объявлена пандемия коронавируса. В Украине, в частности и в Киеве, был введен карантин.
- Наша страна разделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. С 12 октября Киев из желтой карантинной зоны переместился в оранжевую.
Автор: Екатерина Присяжнюк