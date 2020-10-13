Коронавирус в Киеве: названы самые "зараженные" районы

В Киеве за сутки больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Дарницком районе / УНИАН

В понедельник, 12 октября, в Киеве больше всего больных коронавирусом Covid-19 нашли в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

В Дарницком районе выявлены 86 инфицированных, в Деснянском – 81 заболевший, а в Днепровском – 57 заболевших, говорится в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Глава Киева также опубликовал карту, на которой указано, сколько всего во всех районах города найдено инфицированных.

Согласно карте, ТОП-3 самых "зараженных" районов столицы выглядит так:

Дарницкий район – 4 тысячи 329 инфицированных коронавирусом;

Деснянский район – 4 тысячи 149 инфицированных коронавирусом;

Днепровский район – 3 тысячи 645 инфицированных коронавирусом.

В Киеве за сутки больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Дарницком районе / t.me/vitaliy_klitschko