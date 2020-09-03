Коронавирус в Киеве не утихает: еще почти 300 больных и новые жертвы

Коронавирус заразил еще 280 киевлян / Reuters

Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у +280 человек, 26 из них - дети.

По состоянию на четверг, 3 сентября, в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

За последние 24 часа заболели:

142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 14 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73, в Соломенском - 35, в Деснянском районе - 34 случая.

Четверо больных умерли за минувшие сутки. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян.

В больницы столицы попали 34 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус побороли 4553 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - карта 3 сентября / t.me/vitaliy_klitschko

Читайте такжеНе возраст: врач рассказал, что влияет на течение болезни у зараженных COVID-19

Как сообщал Главред, по состоянию на 2 сентября в Киеве официально зарегистрировали 13 878 больных COVID-19 (+332), за сутки скончались пять человек.

За сутки 1 сентября в столице обнаружили 13 546 (+176) подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 31 августа в столице было обнаружено 13 370 (+277) случаев заболевания коронавирусом. Шесть заболевших скончались.