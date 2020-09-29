Коронавирус в Киеве не утихает: сотни новых зараженных, есть жертвы

Covid-19 убил в столице уже 373 человека.
Коронавирус в Украине заразил почти 205 тысяч людей, 23 тысячи из них - жители Киева.
По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в столице Украины нашли еще +416 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 22 559 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 373 (+4 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 6 553 человек (+48 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 8 996 случаев Covid-19 (+142 новых случая за сутки).
Коронавирус в Украине и мире – что было ранее:
- По состоянию на утро 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
- По состоянию на 29 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 279 488 человек. Жертвами болезни стали 1 000 825 пациентов.
- В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
Автор: Анна Багрий