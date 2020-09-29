Коронавирус в Киеве не утихает: сотни новых зараженных, есть жертвы

Коронавирус атакует Киев / УНИАН

Коронавирус в Украине заразил почти 205 тысяч людей, 23 тысячи из них - жители Киева.

По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в столице Украины нашли еще +416 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 22 559 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 373 (+4 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 6 553 человек (+48 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 8 996 случаев Covid-19 (+142 новых случая за сутки).

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