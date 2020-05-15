В Киеве нашли новый очаг коронавируса: срочное обращение Кличко

В Киеве выявлен новый очаг COVID-19 / УНИАН

В Киеве обнаружен новый очаг заболевания коронавирусом COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, в этой связи в пятницу, 15 мая, в 15.30 состоится срочный брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

Онлайн-брифинг состоится на официальном портале Киева, на сайте городского головы, на YouTube-канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Кличко.

Напомним, за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтверждено у 56 киевлян, один человек умер. На сегодняшний день в столице уже 2 тысячи 68 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Как известно, в Украине уже зарегистрировано 17 тысяч 330 случаев заболевания COVID-19. Ввыздоровели 4 тысячи 473 человека, а летальных случаев - 476.