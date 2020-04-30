"Клятву на хлеб не намажешь": в Киеве из-за ковида взбунтовалась больница

Коронавирус в Киеве - одна из больниц устроила бунт / Сообщество Минского массива в Facebook

30 апреля персонал 8-й больницы Оболонского района (неподалеку от площади Шевченко) вышел на бойкот. Медики отказываются работать в условиях коронавируса за 3-5 тысяч гривен.

В сообществе Минского массива в Facebook люди добавили, что в последние месяцы очень много врачей и младшего персонала уволились из больницы.

"…вчера два работника больницы уже заразились ковидом и потенциально могли заразить еще 42 своих коллеги. С средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с короной больница не попала и ни копейки не получила", – пожаловались медики.

Читайте такжеКабмин пообещал доплаты за больных коронавирусом: кому и сколько

На замечание про клятву Гиппократа в комментариях, автор поста ответил: "Клятву на хлеб на семью из 4 человек не намажешь".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал пару советов по поводу того, как обремененным семьей украинцам выживать в условиях китайского коронавируса. По его словам, чтобы более-менее выживать в условиях карантина по причине пандемии коронавируса "16 тысяч семье из четырех человек хватит".

Напомним, инфекционист объяснил, почему в Украине много медиков болеют коронавирусом.