Коронавирус в Киеве "оживился": за сутки COVID-19 выявили у почти 300 человек

Коронавирус в Киеве нашли у почти 300 человек / УНИАН

Коронавирус в Киеве продолжает набирать обороты. За последние 24 часа COVID-19 выявили у 277 человек, шесть заболевших скончались.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян", - пишет столичный градоначальник.

По словам мэра, в Киеве за минувшие сутки заболели 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет, 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

Заболели в том числе и 9 медиков.

Коронавирус в Киеве - карта на 31 августа / t.me/vitaliy_klitschko

Всего в Киеве по состоянию на 31 августа 13 370 случаев заболевания.

Читайте такжеКоронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженныхНапомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам депутата, решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", - подчеркнул Арахамия.