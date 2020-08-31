Коронавирус в Киеве "оживился": за сутки COVID-19 выявили у почти 300 человек

В Киеве за минувшие сутки заболели 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет.
Коронавирус в Киеве продолжает набирать обороты. За последние 24 часа COVID-19 выявили у 277 человек, шесть заболевших скончались.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян", - пишет столичный градоначальник.
По словам мэра, в Киеве за минувшие сутки заболели 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет, 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.
Заболели в том числе и 9 медиков.
Всего в Киеве по состоянию на 31 августа 13 370 случаев заболевания.
Читайте такжеКоронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженныхНапомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.
Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".
По словам депутата, решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.
"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", - подчеркнул Арахамия.