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Коронавирус в Киеве пересек "красную" линию: за сутки - еще почти тысяча больных

15 ноября 2020, 08:27

В столице нашли более 50 тысяч инфицированных COVID-19.

Коронавирус
Коронавирус заразил еще почти тысячу жителей столицы / Фото Reuters

По состоянию на утро, 15 ноября, Киев стал лидером в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +921 новый диагноз COVID-19.

Общее число зараженных – 50 620человек. Свежую статистику опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 965 киевлян.

За сутки выздоровели +57 человек. В общем, коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 15 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в столице Украины зарегистрировали 49 699 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в Киеве обнаружили +1053 больных COVID-19.
  • Утром в пятницу, 15 ноября, стало известно о 1083-х поставленных диагнозах COVID-19. Это рекордное число заражений за сутки в столице Украины.
  • По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
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