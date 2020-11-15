Коронавирус в Киеве пересек "красную" линию: за сутки - еще почти тысяча больных

Коронавирус заразил еще почти тысячу жителей столицы / Фото Reuters

По состоянию на утро, 15 ноября, Киев стал лидером в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +921 новый диагноз COVID-19.

Общее число зараженных – 50 620человек. Свежую статистику опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 965 киевлян.

За сутки выздоровели +57 человек. В общем, коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 15 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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