Коронавирус в Киеве пересек новую "красную черту"

В столице Covid-19 за сутки нашли у более 300 человек.
Коронавирус Covid-19 в Киеве по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, пересек новую "красную черту" – количество больных превысило отметку в 21 тысячу человек.
Коронавирус в Киеве уже диагностирован у 21 тысячи 45 человек, говорится на сайте СНБО.
По данным ведомства, за сутки Covid-19 нашли у 380 человек, скончались девять пациентов, а 106 – выздоровели.
Коронавирус – статистика по Киеву на 25 сентября:
- Общее количество заболевших – 21 тысяча 45 человек (+380);
- Общее количество умерших – 342 человека (+9);
- Общее количество выздоровевших – 6 тысяч 255 человек (+106).
Автор: Екатерина Присяжнюк