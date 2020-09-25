Коронавирус в Киеве пересек новую "красную черту"

В Киеве коронавирус пересек еще одну красную линию / УНИАН

Коронавирус Covid-19 в Киеве по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, пересек новую "красную черту" – количество больных превысило отметку в 21 тысячу человек.

Коронавирус в Киеве уже диагностирован у 21 тысячи 45 человек, говорится на сайте СНБО.

По данным ведомства, за сутки Covid-19 нашли у 380 человек, скончались девять пациентов, а 106 – выздоровели.

Коронавирус – статистика по Киеву на 25 сентября:

Общее количество заболевших – 21 тысяча 45 человек (+380);

Общее количество умерших – 342 человека (+9);

Общее количество выздоровевших – 6 тысяч 255 человек (+106).