Коронавирус в Киеве ускорил темп и пересек "красную линию"

В Киеве установлен новый коронавирусный антирекорд / УНИАН

По состоянию на утро среды, 28 октября, коронавирус в Киеве – COVID-19 – пересек новую психологическую отметку – вирус диагностирован у более 35 тысяч человек.

За сутки COVID-19 нашли у 563 человек, и общее количество инфицированных составило 35 тысяч 450 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

В СНБО добавили, что в столице сейчас коронавирусом болеют 327 человек.

Коронавирус в Киеве – статистика на 28 октября:

Общее количество заболевших – 35 тысяч 450 человек (+563);

Общее количество выздоровевших – 12 тысяч 146 человек (+221);

Общее количество жертв – 721 человек (+15).

В Киеве установлен новый коронавирусный антирекорд / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua