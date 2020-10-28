Коронавирус в Киеве ускорил темп и пересек "красную линию"

В Киеве COVID-19 за сутки нашли у более 560 человек.
По состоянию на утро среды, 28 октября, коронавирус в Киеве – COVID-19 – пересек новую психологическую отметку – вирус диагностирован у более 35 тысяч человек.
За сутки COVID-19 нашли у 563 человек, и общее количество инфицированных составило 35 тысяч 450 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
В СНБО добавили, что в столице сейчас коронавирусом болеют 327 человек.
Коронавирус в Киеве – статистика на 28 октября:
- Общее количество заболевших – 35 тысяч 450 человек (+563);
- Общее количество выздоровевших – 12 тысяч 146 человек (+221);
- Общее количество жертв – 721 человек (+15).
- Напомним, коронавирус в Киеве 26 октября нашли у 525 человек, 25 числа – у 308, а 24-го – у 359.
- Ранее – 22 октября, в столице был установлен суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом – COVID-19 диагностировали у 635 человек.
- В Украине есть четыре карантинных зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала вошел в зеленую зону, потом попал в желтую, а позже оказался в оранжевой зоне.
Автор: Екатерина Присяжнюк