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Коронавирус в Киеве ускорил темп и пересек "красную линию"

28 октября 2020, 08:52

В Киеве COVID-19 за сутки нашли у более 560 человек.

В столице установлен новый коронавирусный антирекорд – Коронавирус Киев статистика
В Киеве установлен новый коронавирусный антирекорд / УНИАН

По состоянию на утро среды, 28 октября, коронавирус в Киеве – COVID-19 – пересек новую психологическую отметку – вирус диагностирован у более 35 тысяч человек.

За сутки COVID-19 нашли у 563 человек, и общее количество инфицированных составило 35 тысяч 450 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

В СНБО добавили, что в столице сейчас коронавирусом болеют 327 человек.

Коронавирус в Киеве – статистика на 28 октября:

  • Общее количество заболевших – 35 тысяч 450 человек (+563);
  • Общее количество выздоровевших – 12 тысяч 146 человек (+221);
  • Общее количество жертв – 721 человек (+15).
В столице установлен новый коронавирусный антирекорд – Коронавирус Киев статистика
В Киеве установлен новый коронавирусный антирекорд / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua
  • Напомним, коронавирус в Киеве 26 октября нашли у 525 человек, 25 числа – у 308, а 24-го – у 359.
  • Ранее – 22 октября, в столице был установлен суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом – COVID-19 диагностировали у 635 человек.
  • В Украине есть четыре карантинных зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала вошел в зеленую зону, потом попал в желтую, а позже оказался в оранжевой зоне.
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