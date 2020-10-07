Коронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию

В Киеве от коронавируса скончались уже более 440 человек / УНИАН

Коронавирус Covid-19 в Киеве по состоянию на среду, 7 октября, пересек "смертельную" красную линию – скончались более 440 человек.

Во вторник, 6 октября, вирус в столице убил еще шесть человек, и общее количество жертв теперь составляет 442 человека, сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки в столице коронавирус диагностирован у 383 человек, а у еще у 511 человек подозревают наличие вируса.

Коронавирус в Киеве сегодня – статистика:

Общее количество заболевших – 25 тысяч 474 человека (+383);

Общее количество выздоровевших – 8 тысяч 894 человека (+349);

Общее количество жертв – 442 человека (+6).

В Киеве от коронавируса скончались уже более 440 человек / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua