Коронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию

В Киеве за сутки Covid-19 убил еще шесть человек.
Коронавирус Covid-19 в Киеве по состоянию на среду, 7 октября, пересек "смертельную" красную линию – скончались более 440 человек.
Во вторник, 6 октября, вирус в столице убил еще шесть человек, и общее количество жертв теперь составляет 442 человека, сообщили в СНБО.
По его данным, за сутки в столице коронавирус диагностирован у 383 человек, а у еще у 511 человек подозревают наличие вируса.
Коронавирус в Киеве сегодня – статистика:
- Общее количество заболевших – 25 тысяч 474 человека (+383);
- Общее количество выздоровевших – 8 тысяч 894 человека (+349);
- Общее количество жертв – 442 человека (+6).
- Напомним, по состоянию на 6 октября коронавирус в Киеве нашли у 25 тысяч 91 человека, выздоровели 8 тысяч 545 человек, а скончались 436 пациентов.
- На протяжении 5 октября вирус в столице нашли у 355 человек.
- В начале октября в Киеве был обновлен суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом – в столице 1 числа нашли 447 инфицированных.
Автор: Екатерина Присяжнюк