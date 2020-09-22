Коронавирус в Киеве пересек новую "красную линию"

Число жертв коронавируса в столице достигло 325 / УНИАН

Коронавирус в Киеве не отступает. За прошедшие сутки в столице обнаружили +270 больных, из них - 33 ребенка.

По состоянию на вторник, 22 сентября, число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве достигло уже 20 028. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние 24 часа семь человек умерли. Всего с начала эпидемии коронавирус унес жизни 325 киевлян.

Заболели за сутки:

136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 43, в Дарницком – 39, в Днепровском районе столицы - 38.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика / t.me/vitaliy_klitschko

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