Коронавирус в Киеве пересек новую "красную линию"

Covid-19 заразились более 20 тысяч человек.
Коронавирус в Киеве не отступает. За прошедшие сутки в столице обнаружили +270 больных, из них - 33 ребенка.
По состоянию на вторник, 22 сентября, число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве достигло уже 20 028. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За последние 24 часа семь человек умерли. Всего с начала эпидемии коронавирус унес жизни 325 киевлян.
Заболели за сутки:
- 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.
Заболели в том числе и 8 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 52 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 43, в Дарницком – 39, в Днепровском районе столицы - 38.
Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 жителей Киева.
Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на утро 21 сентября в Киеве поставили +275 новых диагнозов коронавирус за сутки. Всего в Киеве были подтверждены 19 758 случаев Covid-19.
- В воскресенье, 20 сентября, коронавирус в Киеве обнаружили у 19 483 человек (за сутки +343). Выздоровели 5 859 человек (+31 за сутки). Скончались за сутки четыре жителя столицы.
- Коронавирус в Киеве 18 сентября нашли у 400 человек, а скончались восемь инфицированных.