Берегите себя: Кличко сообщил, когда ожидать пика эпидемии коронавируса

Кличко назвал сроки пика коронавируса в Киеве / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Всех граждан Украины сейчас интересует вопрос - когда наконец-то закончится карантин, введенный из-за коронавируса и мы вернемся к нормальной повседневной жизни.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в начале мая.

"Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников, Вербного воскресенья, Пасхи. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительного распространения вируса", – сказал он в эфире телеканала СТБ в четверг, 23 апреля, ссылаясь на данные и прогнозы вирусологов.

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Кличко отметил, что в Киеве 1059 инфицированных, из которых более ста – медики, которые заразились от пациентов.

По его словам, сейчас в столице подготовили более 1700 коек для приема инфицированных, но при необходимости это количество можно оперативно увеличить до 7 тысяч.

Также напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в Украине нарушениями карантина во время Пасхальных праздников.