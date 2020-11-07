Коронавирус в Киеве по районам: назван абсолютный лидер по числу зараженных

В Киеве по количеству найденных инфицированных коронавирусом лидирует Деснянский район, поделился мэр / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко поделился, как коронавирус COVID-19 в столице распространился по районам.

В пятницу, 6 ноября, лидером по количеству людей, у которых нашли коронавирус, стал Деснянский район, говорится в Telegram-канале главы города.

Вчера в Деснянском районе нашли 142 заболевших COVID-19, и это район остается самым "зараженным" в столице.

По состоянию на утро субботы, 7 ноября, коронавирус в Деснянском районе столицы диагностирован у более 6 тысяч человек.

Коронавирус в Киеве по районам на сегодня – где больше всего больных:

Деснянский район – 6 тысяч 843 человека (+142);

Дарницкий район – 5 тысяч 828 человек (+122);

Днепровский район – 5 тысяч 615 человек (+96).

/ t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, 6 ноября COVID-19 в Киеве немного остепенился. За сутки вирус нашли у 854 человек, а эта цифра далека от предыдущего суточного антирекорда, который был установлен 5 числа, – тогда вирус диагностировали у 1 тысячи 2 человек.

По состоянию на утро 7 ноября коронавирус в Киеве найден у 43 тысяч 229 человек, выздоровели 16 тысяч 380 человек, а скончались 852 пациента.

Справка. В марте из-за COVID-19 была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался общенациональный карантин.

Позже карантин стал адаптивным – решение судьбы ограничительных мер доверили местным властям. После этого страну поделили на карантинные зоны.

В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала был в зеленой зоне, потом оказался в желтой, а после этого переместился в оранжевую.

Заместитель главы Минздрава, главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Киев оказался на грани красной зоны.