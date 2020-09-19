Коронавирус в Киеве подбирается к антирекорду: названо число новых больных

В Киеве коронавирус диагностирован еще у 400 человек / УНИАН

В пятницу, 18 сентября, коронавирус Covid-19 в Киеве нашли у 400 человек, а скончались восемь инфицированных.

По состоянию на субботу, 19 сентября, коронавирус в Киеве перебороли еще 86 человек, а борются с заболеванием 306 человек, говорится на сайте СНБО.

В СНБО добавили, что в столице у 474 человек подозревают наличие Covid-19.

Коронавирус в Киеве 19 сентября – статистика:

Всего заболели 19 тысяч 140 человек (за сутки +400);

Всего выздоровели 5 тысяч 828 человека (+86);

Всего скончались 312 человека (+8).

В Киеве коронавирус диагностирован еще у 400 человек / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 18 сентября в Киеве Covid-19 нашли у 18 тысяч 740 человек, за сутки вирус диагностировали у 291 человека.

На прошлой неделе – 11 сентября, в столице коронавирус нашли у 428 человек – это новый суточный антирекорд.