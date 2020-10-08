Коронавирус в Киеве подобрался к антирекорду

В Киеве за сутки обнаружили более 420 больных коронавирусом / УНИАН

В среду, 7 октября, в Киеве коронавирус Covid-19 подобрался к суточному антирекорду – вирус нашли у 422 человек.

За сутки коронавирус в Киеве убил 11 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

В ведомстве добавили, что количество выздоровевших возросло на 222 человека.

Также в СНБО сообщили, что в столице коронавирусом болеют 189 человек.

Коронавирус в Киеве 8 октября – статистика:

Общее количество заболевших – 25 тысяч 896 человек (+422);

Общее количество выздоровевших – 9 тысяч 116 человек (+222);

Общее количество жертв – 453 человека (+11).

В Киеве за сутки обнаружили более 420 больных коронавирусом / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua