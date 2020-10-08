Коронавирус в Киеве подобрался к антирекорду

В Киеве коронавирус за сутки убил более 10 человек.
В среду, 7 октября, в Киеве коронавирус Covid-19 подобрался к суточному антирекорду – вирус нашли у 422 человек.
За сутки коронавирус в Киеве убил 11 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
В ведомстве добавили, что количество выздоровевших возросло на 222 человека.
Также в СНБО сообщили, что в столице коронавирусом болеют 189 человек.
Коронавирус в Киеве 8 октября – статистика:
- Общее количество заболевших – 25 тысяч 896 человек (+422);
- Общее количество выздоровевших – 9 тысяч 116 человек (+222);
- Общее количество жертв – 453 человека (+11).
- Напомним, 6 октября коронавирус в Киеве нашли у 383 человек, скончались шесть пациентов, а 349 – выздоровели.
- В столице в начале октября обновлен суточный антирекорд по количеству больных коронавирусом – 1 числа Covid-19 диагностирован у 447 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк