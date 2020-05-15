Изоляция и охрана по периметру: подробности вспышки COVID-19 в доме-интернате в Киеве

Дети изолированы в интернате под наблюдением врачей / PavlovskyNEWS

В Киеве в дом-интернат для девушек, где зафиксировали вспышку коронавируса, болезнь принесла младшая медработник, которая не имела проявлений болезни и не знала, что инфицирована.

Как рассказал ТСН директор департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый, сейчас нет симптомов и у больных детей.

По его словам, заболевшая женщина ходила на работу пока дома у нее не начались симптомы, после чего она обратилась к медикам.

В интернате находятся подопечные с умственными недостатками, но у них у всех состояние удовлетворительное.

Как уточняет Телеграм-канал PavlovskyNEWS, дети изолированы в интернате под наблюдением врачей, полиция и муниципальная охрана патрулируют здание Дарницкого интерната по периметру. На территорию никого не впускают и не выпускают.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве сегодня подтвердили заболевание COVID-19 у 81 человека.

Как известно, в Украине уже зарегистрировано 17 тысяч 330 случаев заболевания COVID-19. Ввыздоровели 4 тысячи 473 человека, а летальных случаев - 476.