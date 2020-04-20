Забили на вирус: под Киевом больше не меряют температуру - СМИ

На выезде в столицу прекратили измерение температуры / СМИ

По состоянию на утро, 20 апреля, под Киевом были сняты блокпосты, на которых останавливали граждан и проверяли температуру из-за угрозы распространения опасного коронавируса.

Как сообщает Страна, при выезде в столицу температуру больше никто не меряет.

К слову, на Бориспольском шоссе нет ни медиков, ни скорой помощи, ни бронемашины. На дороге только дежурит полицейская машина. Причем по информации СМИ, за 10 минут правоохранители так никого и не остановили.

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Напомним, блокпосты начали работу 16 апреля, что обернулось пробками и еще массой проблем как для водителей, так и для сотрудников проверочных пунктов.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

Но сегодня появилась информация о том, что карантин будет продлен минимум до 12 мая.