Коронавирус в Киеве приближается к новому антирекорду: снова сотни зараженных

Covid-19 убил в столице уже 413 человек.
Коронавирус в Киеве не утихает - за минувшие сутки обнаружен еще +441 новый случай заражения Covid-19.
По состоянию на субботу, 3 октября, в столице уже 24 043 зараженных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.
За последние 24 часа заболели:
- 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет;
- 10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 4 лет до 16;
- заболели также 18 медиков.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах - по 78 случаев, в Подольском районе - 40 больных.
В больницы столицы госпитализировали 51 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
В течение суток 12 человек стали жертвами болезни. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян.
Увеличилось число пациентов, которые побороли коронавирус. За минувшие сутки выздоровели 404 человека. Всего коронавирус преодолели 7657 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве и Украине - что было ранее:
- По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в столице Украины нашли +447 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
- На прошлой неделе – 25 сентября – Covid-19 уже установил такой же суточный антирекорд, тогда в столице вирус тоже нашли у 447 человек.
- По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новых диагноза COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября заявил, что заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине. Растет число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.