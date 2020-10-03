Коронавирус в Киеве приближается к новому антирекорду: снова сотни зараженных

Коронавирус в столице заразил более 24 тысяч человек / УНИАН

Коронавирус в Киеве не утихает - за минувшие сутки обнаружен еще +441 новый случай заражения Covid-19.

По состоянию на субботу, 3 октября, в столице уже 24 043 зараженных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

За последние 24 часа заболели:

232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет;

10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 4 лет до 16;

заболели также 18 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах - по 78 случаев, в Подольском районе - 40 больных.

В больницы столицы госпитализировали 51 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

В течение суток 12 человек стали жертвами болезни. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян.

Увеличилось число пациентов, которые побороли коронавирус. За минувшие сутки выздоровели 404 человека. Всего коронавирус преодолели 7657 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 3 октября / t.me/vitaliy_klitschko

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