Коронавирус в Киеве приближается к новой "красной" линии

Побороли болезнь еще 176 киевлян / Reuters

За минувшие 24 часа обнаружены +525 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на вторник, 27 октября, в столице зафиксировали уже 34 887 пациентов с диагнозом коронавирус.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +7 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 706 киевлян.

За сутки выздоровели +176 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 27 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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