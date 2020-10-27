Коронавирус в Киеве приближается к новой "красной" линии

За сутки в столице нашли более 500 новых зараженных COVID-19.
За минувшие 24 часа обнаружены +525 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на вторник, 27 октября, в столице зафиксировали уже 34 887 пациентов с диагнозом коронавирус.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +7 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 706 киевлян.
За сутки выздоровели +176 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева.
Коронавирус в Украине и Киеве - последние новости:
- Сутками ранее в столице зафиксировали +308 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на понедельник, 26 октября, в Киеве было 34 362 пациента с COVID-19.
- Суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса в столице зафиксировали на прошлой неделе. По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в столице нашли +635 новых больных.
- По состоянию на вторник, 27 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 355 601 человека. За сутки поставили еще +6 677 диагнозов.
- С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Киев находится в "оранжевой" зоне.
- Глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана заявил, что столица может последней выйти из эпидемии коронавируса и войти в "красную зону".
Автор: Анна Багрий