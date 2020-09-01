Коронавирус в Киеве притормозил: число новых больных за сутки снизилось

За минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили у +176 жителей столицы / УНИАН

По состоянию на вторник, 1 сентября, в столице обнаружили 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили у +176 жителей столицы. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

За последние 24 часа заболели:

101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;

62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет;

9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 27, в Соломенском – 26, в Деснянском районе - 25 случаев.

Коронавирус в Киеве 1 сентября - карта / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, 31 августа коронавирус в Киеве обнаружили у 277 человек, шесть заболевших скончались. Всего в Киеве по состоянию на понедельник было 13 370 случаев заболевания.

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Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко назвал условие усиления карантина в городе. По его словам, в Киеве возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта, если количество больных COVID-19 значительно превысит количество коек для них в больницах.