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"Люди умирают": главврач рассказала о ситуации с коронавирусом в Киеве

По словам медика, реанимация Александровской больницы не справляется с огромным потоком пациентов.

19 июня 2020, 19:27
коронавирус
Врач рассказала о ситуации в больницах в Киеве во время карантина / Фото pixabay.com

Коронавирус в Киеве - в Александровской больнице переполнены реанимации, а уменьшения количества смертей от опасного вируса, к сожалению, не наблюдается.

Об этом заявила в эфире Завтрак с 1+1 главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

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"Мы не видим уменьшения смертей. У нас переполнено отделение реанимации. Восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех находятся на аппарате искусственной вентиляции легких и уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью и больные, к сожалению, умирают", - заявила Антоненко.

По ее мнению, увеличение количества больных коронавирусом в последние дни связано с игнорированием карантинных мер.

Карантин в Украине

Ранее Главред писал о том, что карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина, пообещал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

Напомним, в Минздраве рассказали о разработке документа, в котором будут регламентированы моменты усиления карантинных мероприятий в регионах.

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