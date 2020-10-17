Коронавирус в Киеве рванул вперед и взял новые высоты

В Киеве коронавирус пересек новые "красные линии" / Reuters

В пятницу, 16 октября, китайский коронавирус в Киеве – Covid-19 – диагностировали у рекордного количества человек – у 598.

После того, как Covid-19 обнаружили почти у 600 человек, общее количество инфицированных в столице пересекло психологическую отметку в 30 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.

В ведомстве добавили, что за сутки скончались 12 инфицированных коронавирусом (антирекорд – 22 жертвы).

Коронавирус в Киеве 17 октября – статистика:

Всего заболели 30 тысяч 10 человек (+598);

Всего скончались 569 человек (+12);

Всего выздоровели 10 тысяч 661 человек (+186).

В Киеве коронавирус пересек новые "красные линии" / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, 15 октября в Киеве Covid-19 нашли у 455 человек, скончались 22 пациента, а 189 – выздоровели.

До этого – 8 октября – коронавирус в Киеве установил суточный антирекорд по количеству обнаруженных инфицированных: вирус диагностировали у 567 человек.

Справка. В Украине из-за коронавируса в марте ввели карантин, ограничительные меры продлены до конца 2020 года.

В стране есть четыре карантинные зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев попал в оранжевую зону карантина.