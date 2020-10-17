Коронавирус в Киеве рванул вперед и взял новые высоты

В столице Covid-19 за сутки диагностирован почти у 600 человек.
В пятницу, 16 октября, китайский коронавирус в Киеве – Covid-19 – диагностировали у рекордного количества человек – у 598.
После того, как Covid-19 обнаружили почти у 600 человек, общее количество инфицированных в столице пересекло психологическую отметку в 30 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.
В ведомстве добавили, что за сутки скончались 12 инфицированных коронавирусом (антирекорд – 22 жертвы).
Коронавирус в Киеве 17 октября – статистика:
- Всего заболели 30 тысяч 10 человек (+598);
- Всего скончались 569 человек (+12);
- Всего выздоровели 10 тысяч 661 человек (+186).
- Напомним, 15 октября в Киеве Covid-19 нашли у 455 человек, скончались 22 пациента, а 189 – выздоровели.
- До этого – 8 октября – коронавирус в Киеве установил суточный антирекорд по количеству обнаруженных инфицированных: вирус диагностировали у 567 человек.
Справка. В Украине из-за коронавируса в марте ввели карантин, ограничительные меры продлены до конца 2020 года.
В стране есть четыре карантинные зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев попал в оранжевую зону карантина.
Автор: Екатерина Присяжнюк