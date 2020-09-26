Коронавирус в Киеве рванул вперед: найдено рекордное количество больных

В Киеве за сутки нашли рекордное количество больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Киеве установил новый суточный антирекорд – в пятницу, 25 сентября, Covid-19 нашли у 447 человек.

В столице за сутки из-за вируса скончались восемь человек, а 132 – выздоровели, говорится на сайте СНБО.

В ведомстве добавили, что по состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Киеве коронавирусом болеют 307 человек.

Коронавирус – статистика на 26 сентября для Киева:

Общее количество заболевших – 21 тысяча 492 человека (+447);

Общее количество выздоровевших – 6 тысяч 387 (+132);

Общее количество жертв – 350 (+8).

В Киеве за сутки нашли рекордное количество больных коронавирусом / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua