Коронавирус в Киеве рванул вперед: найдено рекордное количество больных

В столице за сутки коронавирус нашлу у более 440 человек.
Коронавирус в Киеве установил новый суточный антирекорд – в пятницу, 25 сентября, Covid-19 нашли у 447 человек.
В столице за сутки из-за вируса скончались восемь человек, а 132 – выздоровели, говорится на сайте СНБО.
В ведомстве добавили, что по состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Киеве коронавирусом болеют 307 человек.
Коронавирус – статистика на 26 сентября для Киева:
- Общее количество заболевших – 21 тысяча 492 человека (+447);
- Общее количество выздоровевших – 6 тысяч 387 (+132);
- Общее количество жертв – 350 (+8).
- Напомним, коронавирус в Киеве по состоянию на утро 25 сентября пересек новую "красную черту" – количество больных превысило отметку в 21 тысячу человек. За сутки Covid-19 нашли у 380 человек, и общее количество инфицированных составило 21 тысячу 45 человек.
- Предыдущий суточный антирекорд по количеству больных в Киеве был установлен 11 сентября, тогда Covid-19 диагностировали у 428 человек.
- Киев сначала находился в "зеленой" карантинной зоне, потом попал в "желтую", а позже оказался в "оранжевой". Столица недолго находилась в "оранжевой" зоне и вернулась в "желтую".
Автор: Екатерина Присяжнюк