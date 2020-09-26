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Коронавирус в Киеве рванул вперед: найдено рекордное количество больных

26 сентября 2020, 09:07

В столице за сутки коронавирус нашлу у более 440 человек.

За сутки в Киеве нашли рекордное количество больных коронавирусом – Коронавирус статистика
В Киеве за сутки нашли рекордное количество больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Киеве установил новый суточный антирекорд – в пятницу, 25 сентября, Covid-19 нашли у 447 человек.

В столице за сутки из-за вируса скончались восемь человек, а 132 – выздоровели, говорится на сайте СНБО.

В ведомстве добавили, что по состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Киеве коронавирусом болеют 307 человек.

Коронавирус – статистика на 26 сентября для Киева:

  • Общее количество заболевших – 21 тысяча 492 человека (+447);
  • Общее количество выздоровевших – 6 тысяч 387 (+132);
  • Общее количество жертв – 350 (+8).
За сутки в Киеве нашли рекордное количество больных коронавирусом – Коронавирус статистика
В Киеве за сутки нашли рекордное количество больных коронавирусом / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua
  • Напомним, коронавирус в Киеве по состоянию на утро 25 сентября пересек новую "красную черту" – количество больных превысило отметку в 21 тысячу человек. За сутки Covid-19 нашли у 380 человек, и общее количество инфицированных составило 21 тысячу 45 человек.
  • Предыдущий суточный антирекорд по количеству больных в Киеве был установлен 11 сентября, тогда Covid-19 диагностировали у 428 человек.
  • Киев сначала находился в "зеленой" карантинной зоне, потом попал в "желтую", а позже оказался в "оранжевой". Столица недолго находилась в "оранжевой" зоне и вернулась в "желтую".

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