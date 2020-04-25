Коронавирус в Киеве: количество новых зараженных пошло на спад

Коронавирус в Киеве подхватили больше тысячи человек / Фото pixabay.com

По состоянию на субботу, 25 апреля, в Киеве уже 1159 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (было 1122). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки добавилось еще +37 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, четверо из инфицированных - медики. В частности, заболели:

22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет;

11 мужчин от 18 до 82 лет;

1 девушка и 3 юношей возрастом до 17 лет.

Троих пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Жертвой коронавируса в столице стал 21 человек (+1 случай за сутки). Всего излечились от болезни 60 человек (+7 за сутки).

Коронавирус в Киеве - статистика 25 апреля / t.me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в Киеве 25 апреля - карта

Сколько больных на коронавирус в Киве по районам / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине обнаружили +478 новых случаев заболевания Ковид-19. При этом коронавирус 2020 убил в Украине 201 человека. Выздоровели 782 пациента. Всего в Украине официально обнаружили 8125 случаев коронавируса.