Коронавирус в Киеве собрал внушительный кровавый урожай: за сутки много смертей

Коронавирус убил за сутки 9 жителей Киева / УНИАН

Коронавирус в Киеве стал активно атаковать граждан. По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в столице зафиксировали 13 093 случая заражения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, в столице за последние сутки выявили 109 новых случаев Covid-19, при этом 9 больных врачи не смогли спасти – они скончались. Всего 202 жителя Киева стали жертвами коронавируса.

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья еще 90 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели. Всего в Киеве победили злую болезнь 4319 жителей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 22, в Днепровском - 20 и в Святошинском районе - 17 случаев.

Коронавирус в Киеве - карта на 30 августа / t.me/vitaliy_klitschko

Читайте такжеУченые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19Напомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам депутата, решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", - подчеркнул Арахамия.