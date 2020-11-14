Коронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки

Коронавирус в Киеве выявили еще у более 1000 человек за сутки / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве ускорился – каждый день в городе фиксируют минимум 1000 новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в столице Украины зарегистрировали 49 699 случаев заболевания коронавирусом.

По информации СНБО, за последние сутки в Киеве выявили +1053 больных COVID-19.

Всего в столице умерли 950 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки +12.

Победили злую болезнь за сутки 369 киевлян, всего 18 702.

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее: