Коронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки

Всего в столице Украины умерли 950 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве ускорился – каждый день в городе фиксируют минимум 1000 новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в столице Украины зарегистрировали 49 699 случаев заболевания коронавирусом.
По информации СНБО, за последние сутки в Киеве выявили +1053 больных COVID-19.
Всего в столице умерли 950 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки +12.
Победили злую болезнь за сутки 369 киевлян, всего 18 702.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 4 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе усилят контроль за соблюдением карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в общественном коммунальном транспорте.
Автор: Адриана Бубновская