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Коронавирус в Киеве: столица вырвалась вперед и подбирается к антирекорду

11 ноября 2020, 08:43

Общее число зараженных по состоянию на утро 11 ноября составило 46 632 человека.

коронавирус, карантин
Столица вышла на первое место в Украине по числу новых зараженных за сутки/ Фото Reuters

Киев снова лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +965 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных – 46 632 человека. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +20 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 914 киевлян.

За сутки выздоровели +469 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 11 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро вторника 10 ноября в Киеве за сутки поставили 747 новых диагнозов COVID-19.
  • По состоянию на понедельник, 9 ноября, Киев также был среди лидеров по числу заражений коронавирусом за сутки. За 24 часа были обнаружены +748 новых случаев инфицирования COVID-19 в столице Украины.
  • По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице были обнаружены +1002 новых случая заражения COVID-19. Это рекордное число диагнозов за сутки.
  • По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
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