Коронавирус в Киеве: столица вырвалась вперед и подбирается к антирекорду

Столица вышла на первое место в Украине по числу новых зараженных за сутки/ Фото Reuters

Киев снова лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +965 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных – 46 632 человека. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +20 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 914 киевлян.

За сутки выздоровели +469 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 11 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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