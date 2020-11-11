Коронавирус в Киеве: столица вырвалась вперед и подбирается к антирекорду

Общее число зараженных по состоянию на утро 11 ноября составило 46 632 человека.
Киев снова лидирует в Украине по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +965 новых диагнозов COVID-19.
Общее число зараженных – 46 632 человека. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток +20 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 914 киевлян.
За сутки выздоровели +469 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.
Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро вторника 10 ноября в Киеве за сутки поставили 747 новых диагнозов COVID-19.
- По состоянию на понедельник, 9 ноября, Киев также был среди лидеров по числу заражений коронавирусом за сутки. За 24 часа были обнаружены +748 новых случаев инфицирования COVID-19 в столице Украины.
- По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице были обнаружены +1002 новых случая заражения COVID-19. Это рекордное число диагнозов за сутки.
- По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
Автор: Анна Багрий