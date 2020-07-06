Киеву разрешили ослабить карантин

МОЗ Украины принял решение о карантине в Киеве / УНИАН

По состоянию на понедельник, 6 июля, столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины позволило Киеву ослабить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В то же время карантин запрещено ослаблять в восьми регионах. В частности, не соответствуют показателям для ослабления противоэпидемических мер:

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 5 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +543.

Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 703 человек (+327 за сутки).