УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Киеву разрешили ослабить карантин

Столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер.

6 июля 2020, 11:07
Киев, карантин
МОЗ Украины принял решение о карантине в Киеве / УНИАН

По состоянию на понедельник, 6 июля, столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины позволило Киеву ослабить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В то же время карантин запрещено ослаблять в восьми регионах. В частности, не соответствуют показателям для ослабления противоэпидемических мер:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черниговская область.

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 5 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +543.

Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 703 человек (+327 за сутки).

карантин Карантин в Киеве карантин в Украине новости Украины Минздрав коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Киеву разрешили ослабить карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:28
В МИД назвали сроки возвращения домой задержанных в Греции украинцев
11:07
Киеву разрешили ослабить карантин
11:05
Голенькая Наоми Кэмпбелл в метро свела с ума поклонников
10:52
Тесса Томпсон высказалась в поддержку LGBTQIA
10:52
Квартиры уничтожены огнем: подробности жуткого пожара под Херсоном Видео
10:47
Во Франции назвали главную предпосылку для встречи "нормандской четверки"
10:44
Похудение на гречке: топ-3 "работающие" диеты
10:37
"Осложнения в работе головного мозга": На Бари Алибасова совершили покушение
10:27
Кулеба объяснил, почему в "минском формате" не поднимают вопрос Крыма Видео
10:23
Посол открестился от тайных переговоров Путина и Макрона об Украине
10:06
Путин задумал новую аннексию и уже выбрал жертву мнение
10:02
Украине грозит банкротство: в Германии дали тревожный прогноз Видео
09:47
На окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс Видео
09:47
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
09:45
Умер Эннио Морриконе - причины смерти и фильмография
09:36
"Срок будет": Ефремова посадят по политическим мотивам
09:31
Два дня на нарах: задержанные в Греции украинцы рассказали об ужасах в изоляторе Видео
09:27
Коронавирус в Украине 6 июля: число зараженных превысило 49 тысяч человек - обновлено
09:03
В СНБО оценили шансы проведения местных выборов в ОРДЛО этой осенью
08:51
Украинцев предупредили о жуткой жаре: где прогнозируют +60°С Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять