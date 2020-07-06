Киеву разрешили ослабить карантин

По состоянию на понедельник, 6 июля, столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины позволило Киеву ослабить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В то же время карантин запрещено ослаблять в восьми регионах. В частности, не соответствуют показателям для ослабления противоэпидемических мер:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черниговская область.
Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 5 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +543.
Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека (+13 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 703 человек (+327 за сутки).