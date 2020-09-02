Коронавирус в Киеве "свирепеет": за сутки заболело рекордное число горожан

Коронавирус убил в Киеве 5 человек за сутки / pixabay.com

Коронавирус в Киеве вышел из-под контроля и тянет столицу к новым рекордам. По состоянию на 2 сентября в Киеве официально зарегистрировали 13 878 больных COVID-19.

Об этом сообщает СНБО.

За последние 24 часа в столице Украины коронавирус выявили у +332 человек, по сравнению с предыдущим днем число больных выросло вдвое. Отметим, это новый антирекорд в Киеве – столько больных за сутки в столице еще не было.

Злая болезнь COVID-19 за сутки убила 5 жителей Киева, всего жертвами болезни стали 218 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 62 человека за сутки, всего победили коронавирус 4444 столичных жителя.

Коронавирус в Киеве - статистика на 2 сентября / СНБО

Читайте такжеКоронавирус в Киеве "оживился": за сутки COVID-19 выявили у почти 300 человекНапомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине нет второй волны COVID-19, как ранее не было и первой. Никто не знает, как будут развиваться события в дальнейшем, однако при условии соблюдения карантина стремительный рост заболевания удастся сдержать. В противном случае страна может столкнуться с негативными последствиями.

Об этом Ляшко рассказал в интервью ТСН.

По его словам, нельзя исключать сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

"Это очень коварный вирус. Опыт его распространения в соединенных Штатах Америки, в Бразилии, в Индии показывает, что сценарий может повториться в любой стране, если есть легкомысленное отношение к такой болезни, как коронавирусная инфекция", - сказал Ляшко.