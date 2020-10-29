Коронавирус в Киеве ускорился и уверенно пересек психологическую отметку

В Киеве COVID-19 уверенно пересек новую "красную линию" / УНИАН

В Киеве коронавирус COVID-19 ускорился – в среду, 28 октября, вирус диагностирован у 577 человек, а скончались пять инфицированных.

Коронавирус в Киеве уверенно пересек психологическую отметку в 36 тысяч инфицированных, говорится на сайте СНБО.

В ведомстве добавили, что в столице коронавирусом болеют 22 тысячи 896 человек.

Коронавирус в Киеве сегодня – статистика:

Всего заболели 36 тысяч 27 человек (+577);

Всего выздоровели 12 тысяч 405 человек (+259);

Всего скончались 726 человек (+5).

Коронавирус в Киеве по районам – карта со статистикой

В Киеве COVID-19 уверенно пересек новую "красную линию" / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, 27 октября в Киеве коронавирус нашли у 563 человек.

Ранее – 22 октября, в столице было найдено рекордное количество больных COVID-19 – вирус выявили у 635 человек.

Справка. В Украине есть четыре карантинных зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала вошел в зеленую зону, потом попал в желтую, а позже оказался в оранжевой зоне.