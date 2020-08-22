Коронавирус в Киеве установил антирекорд: впервые семь смертей за сутки

За последние 24 часа заболели еще 168 жителей столицы / УНИАН

По состоянию на субботу, 22 августа, в столице Украины обнаружены уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Впервые в Киеве за сутки от коронавируса умерли 7 больных. В общем, болезнь унесла жизни 165 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 179 жителей Киева, среди них 16 детей. Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. В общем, коронавирус преодолели 3682 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

Коронавирус в Киеве - статистика 22 августа / t.me/vitaliy_klitschko

Напомоним, коронавирус в Украине вышел на новую высоту – в стране за последнюю неделю ежедневно фиксируют минимум 2000 тысячи случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине 102 971 человек заболел коронавирусом.