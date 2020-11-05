Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: почти тысяча зараженных за сутки

За минувшие 24 часа поставили 983 новых диагноза COVID-19.
За минувшие 24 часа обнаружены +983 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.
По состоянию на четверг, 5 ноября, в столице зафиксировали уже 41 373 пациента с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 827 киевлян.
За сутки выздоровели +348 человек. В общем, коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на среду, 4 ноября, в столице за сутки обнаружили 856 новых случаев заражения COVID-19. Это было предыдущее рекордное число диагнозов за сутки.
- По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- С понедельника, 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остался в оранжевой зоне карантина. Новое зонирование будет действовать в течение 14 дней.
- Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль сделал неутешительный прогноз для Украины - число зараженных коронавирусом в нашей стране зимой будет расти. Этому поспособствует ряд объективных и субъективных причин.
Автор: Анна Багрий