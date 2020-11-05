Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: почти тысяча зараженных за сутки

Коронавирус в Киеве снова активизировался / Фото Reuters

За минувшие 24 часа обнаружены +983 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.

По состоянию на четверг, 5 ноября, в столице зафиксировали уже 41 373 пациента с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 827 киевлян.

За сутки выздоровели +348 человек. В общем, коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

Коронавирус - статистика 5 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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